Controlli della Polizia Municipale formiginese sul traffico pesante

Si sono tenuti nei giorni scorsi a Formigine le attività di controllo dei mezzi pesanti con particolare attenzione ai vettori esteri, all’interno della campagna annuale dedicata del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in collaborazione con le Polizie Municipali. Gli agenti formiginesi nella giornata di lunedì 16 hanno effettuato complessivamente 32 controlli sui mezzi in zona Ponte Fossa, sulla strada statale 724 (Modena – Sassuolo), con il supporto del Centro Mobile di Revisione e il personale tecnico ministeriale.

Dalle verifiche effettuate sono emerse irregolarità ai dispositivi di sicurezza (freni, luci, pneumatici) per cui sono state elevate 28 sanzioni ai conducenti. Fra queste anche l’accertamento su un mezzo portoghese – con autista di medesima nazionalità – in transito sul territorio formiginese: consultando online i database informatici integrati a livello europeo è risultato che l’uomo non ha mai conseguito la patente professionale necessaria per la circolazione del mezzo pesante.

La PM formiginese ha disposto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi una sanzione di 300 euro. “Grazie al supporto dell’albo nazionale degli autotrasportatori e alla collaborazione del MIT – afferma il comandante Marcello Galloni – riusciamo a tenere alta l’attenzione e ad assicurare controlli costanti ed efficaci perché i veicoli stranieri sono sempre più numerosi sul nostro territorio ed è nostra intenzione fare tutto quanto in nostro potere per tutelare la sicurezza dei nostri concittadini sulle strade”.