Mercoledì 25 aprile open day per la Scuola di Musica di Fiorano

La Sezione di Fiorano Modenese della Gioventù Musicale d’Italia organizza, per l’anno scolastico 2019/2020, corsi di pianoforte, chitarra elettrica, basso, flauto, violino, violoncello, canto, animazione musicale e due eventi annuali: il Concerto di Natale al Teatro Astoria e i saggi di fine anno nella Sala delle Vedute del Castello di Spezzano.

Mercoledì 25 settembre si svolge l’open day con lezioni dimostrative: alle roe 17 di pianoforte, chitarra, canto, flauto; alle ore 18 di violino, violencello, basso e animazione musicale.

La Scuola di Musica svolge la propria attività per tutti coloro i quali desiderino avvicinarsi, conoscere o approfondire il linguaggio dei suoni. Le attività sono affrontate secondo metodologie specifiche adeguate alle fasce d’età. Le lezioni possono essere di strumento, di strumento e canto-solfeggio o, per i più piccoli, di animazione musicale.

Ci si può iscrivere a qualsiasi età e con qualsiasi grado di preparazione. I bambini sono avviati alla musica con estrema gradualità; le metodologie tengono in considerazione molteplici fattori, rispettando i ritmi di apprendimento di ciascuno.

L’anno scolastico è diviso in bimestri, il primo dei quali inizia lunedì 30 settembre e si conclude sabato 23 novembre, per 8 settimane, come i successivi 3, fino al 30 maggio.

Per iscriversi occorre pagare una tassa di iscrizione e di frequenza valida tutto l’anno, di 30 euro, ridotta della metà per il secondo fratello. I Corsi di strumento costano 172 euro a bimestre per lezioni individuali e 112 per lezioni semi-individuali; il corso di teoria e solfeggio e il corso di animazione muscale per bambini da 4 a 7 anni il costo è di 80 euro a bimestre.

I corsi di canto d’insieme e canto corale vengono attivati previo raggiungimento di un numero minimi di iscritti.

Tutti i corsi si tengono presso la sede della scuola, alla Casa della Musica Claudio Sassi, in Va Santa Caterina 8/10.

Informazioni: Simonetta Tanari (corsi di pianoforte, flauto) cell. 338/7575337 – Ivana Nikolin (corsi di chitarra classica) cell. 324/7821987 – Giorgia Hannoush (corso di chitarra elettrica e moderna) cell. 328/7476402 – Edda Chiari (corsi di violino, violoncello, basso, animazione musicale) cell. 338/6744818 – Valentina Medici (corso di canto) cell. 333/1759624