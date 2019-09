Il 22 settembre al Teatro Piccolo Orologio di Reggio serata di circo al femminile con due spettacoli in anteprima

Quello tra Reggio Emilia e il circo contemporaneo è un amore che dura da anni. Dal 2010 ogni settembre infatti la città si anima grazie al Dinamico Festival, per quattro giorni di spettacoli, musica e laboratori. Quest’anno, l’associazione Dinamica che organizza l’evento ha voluto fare di più, per portare il circo a Reggio Emilia anche al di fuori del festival vero e proprio. Nasce così il Fuori-Dinamico, che ha visto un primo appuntamento a maggio negli spazi della Polveriera e riparte a settembre con i “weekendini” del Fuori-Dinamico. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 22 settembre con una giornata tutta dedicata al circo al femminile, nata da una collaborazione con il Centro Teatrale MaMiMò: negli spazi del Teatro Piccolo Orologio si esibiranno Elena Burani con PIUME (18:30) ed Eva Lunardi con EVANESCENTE (21:00).

PIUME è una riflessione poetica ed emozionante sulla solitudine, tutta narrata a partire dal solo linguaggio del corpo, che mette a nudo fragilità, risorse e dolori di un vissuto. EVANESCENTE è la storia di una trasformazione, narrata attraverso acrobazie e canzoni, di una donna che cerca di liberarsi dei sensi di colpa imposti, delle regole e dei parametri che la società odierna impone al genere femminile. Entrambi gli spettacoli sono presentati in anteprima e sono consigliati ad un pubblico dai 7 anni in su. La prenotazione è consigliata. Tra uno spettacolo e l’altro è previsto un aperitivo in collaborazione con il Centro Sociale Orologio.

Biglietti: 10 euro per entrambi gli spettacoli, 7 euro spettacolo singolo.

Info: www.dinamicofestival.it

Prenotazioni: biglietteria@teatropiccolorologio.com o 0522.383178