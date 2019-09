F1: Gp Singapore, pole Ferrari con Leclerc

Charles Leclerc ha ottenuto la pole del gp di Singapore. Il monegasco partirà davanti a tutti domani alle 20.10 locali (14.10 CET) quando si spegneranno le luci sulla griglia di partenza. Al fianco del ferrarista partirà Lewis Hamilton con la Mercedes. In seconda fila la Ferrari di Sebastian Vettel e la Red Bull di Max Verstappen.

Leclerc ha ottenuto la terza pole di fila,la quinta della stagione.

Per la Scuderia Ferrari si tratta comunque di un risultato inaspettato, considerate le caratteristiche della pista asiatica.

Con quella conquistata oggi Charles passa a condurre la classifica delle pole position stagionali, mentre per la Scuderia Ferrari si tratta della sesta pole del 2019. In assoluto per la squadra italiana è la numero 225. Da percorrere in gara ci sono 61 giri pari a 308,706 km, anche se spesso l’ingresso della Safety Car ha fatto terminare la corsa allo scoccare del limite regolamentare delle 2 ore.