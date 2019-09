Kale Italia al Cersaie 2019: collezioni progettate per coordinarsi

Appuntamento a Bologna anche quest’anno per Kale Italia e i suoi brand EdilcuoghiEdilgres e Campani. Dal 23 al 27 Settembre 2019 al Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, con le nuove collezioni di pavimenti e rivestimenti. Kale Italia accoglierà il pubblico presso il Padiglione 16, Stand A22-B21 A34-B31 del Salone in un’area concept innovativa progettata dall’Architetto Paolo Cesaretti per far emergere le peculiarità di ciascuna delle ultime novità dei brand.

Mastery, Design, Uniqueness: questi i tre concetti chiave che Kale Group proporrà ai visitatori del prossimo Cersaie 2019. Lo studio Paolo Cesaretti ha trasformato le tre parole in una forma geometrica essenziale, evocativa di perfezione e durabilità.

Fondendo due cerchi, che rappresentano la dualità culturale del marchio – turca e italiana – si genera il simbolo di infinito al quale il design dello stand Kale si ispira.