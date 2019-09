Ladro seriale arrestato in stazione a Bologna

E’ stato arrestato nella tarda mattinata di ieri dalla Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale un cittadino libico ventenne, responsabile di una serie di furti commessi in danno di passeggeri dei treni Alta Velocità.

In particolare all’arrivo del Frecciarossa Milano — Napoli nella stazione sotterranea Alta velocità, mentre gli operatori si portavano al binario, allertati per un furto a bordo del convoglio, notavano un uomo, corrispondente alla descrizione fornita telefonicamente dalla vittima alla Sala Operativa, mentre si allontanava velocemente dal marciapiede.

Bloccato dagli Agenti ed accompagnato in ufficio, al termine della perquisizione, veniva trovato in possesso di 250 euro in contanti, due computer portatili ed un tablet .

Grazie alle informazioni acquisite dal capotreno, è stato possibile risalire ai proprietari del tablet e di uno dei due computer. Ulteriori accertamenti, effettuati nell’immediatezza con la collaborazione del personale Trenitalia, hanno consentito di ricostruire altri quattro furti commessi nella mattinata dallo straniero, di cui uno a Milano centrale e altri tre a bordo di altri Frecciarossa.