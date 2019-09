Al Sassuolo il derby con la Spal

Va al Sassuolo per 3 reti a 0 il derby emiliano contro la Spal, giocato nell’anticipo delle 12.30 allo stadio Mapei di Reggio Emilia e valido per la quarta giornata di serie A. Doppietta di Francesco Caputo nel primo tempo e terzo gol di Alfred Duncan in avvio di ripresa. La Spal segna con Murgia ma la rete viene annullata per fuorigioco di Petagna, autore dell’assist. Il Sassuolo sale a quota 6, mentre la Spall incassa la terza sconfitta in quattro giornate e resta a 3 punti.

IL TABELLINO

Sassuolo-Spal 3-0

Marcatori: 27′ e 45’+2′ Caputo (SA), 50′ Duncan (SA)

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Traorè (63′ Magnanelli); Berardi, Caputo (71′ Locatelli), Defrel (78′ Boga).

A disp: Pegolo, Russo, Muldur, Romagna, Tripaldelli, Kyriakopoulos, Ghion, Mazzitelli, Raspadori.

All. Roberto De Zerbi

SPAL: Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic (76′ Felipe); D’Alessandro (24′ Sala), Murgia, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Di Francesco (65′ Floccari), Petagna.

A disp: Letica, Thiam, Igor, Reca, Valoti, Valdifiori, Jankovic, Moncini, Paloschi.

All. Leonardo Semplici

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Imperiale di Genova – Rossi di La Spezia

Quarto Ufficiale: Rapuano di Rimini

VAR: Abbattista di Molfetta – Peretti di Verona

Ammoniti Traorè (SA), Ferrari (SA), Tomovic (SP), Peluso (SA)