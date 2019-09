Armati di pistola rapinano un pub a Bologna

Armi in pugno hanno rapinato nella notte un pub di via Tito Carnacini, a Bologna. Erano circa le 4 quando, quattro persone, di cui tre armate di pistola, con il volto travisato sono entrate nel locale e si sono fatte consegnare l’incasso della serata per una somma, tra denaro e buoni ticket, intorno ai 10.000 euro. Rubato l’incasso, i quattro hanno chiuso i dipendenti in una stanza e sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e della Squadra Mobile che hanno avviato le indagini visionando le immagini del circuito di videosorveglianza all’interno del pub e delle telecamere della zona all’esterno del locale.