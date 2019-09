Filmato mentre ruba bicicletta: riconosciuto e denunciato a Correggio

Armato di tronchesi si è introdotto nel cortile di un condominio del centro di Correggio e dopo essersi assicurato di non essere notato da occhi indiscreti si è avvicinato alla rastrelliera condominiale dove erano parcheggiate le biciclette, rompendo la catena di una bicicletta in sella alla quale si è dileguato. Non si è accorto che tutti i suoi movimenti erano stati registrati da un altro occhio ovvero quello delle telecamere del sistema di videosorveglianza del condominio che hanno immortalato ogni suo movimento. Al resto ci hanno pensato i carabinieri di Correggio a cui è bastato visionare le immagini per riconoscere il ladro, noto in caserma.

L’epilogo è presto detto: con l’accusa di furto aggravato i Carabinieri della Stazione di Correggio hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale un 25enne correggese. La vittima aveva parcheggiato la sua bicicletta nel cortile del condominio dove vive, avendo cura di assicurarla con un lucchetto nella rastrelliera condominiale. Al mattino si accorgeva del furto, quindi andava in caserma a Correggio denunciando l’accaduto. Acquisita la denuncia di furto i militari avviavano le indagini che partivano dall’acquisizione del filmato registrato dall’impianto di video sorveglianza in dotazione al condominio oggetto del raid furtivo. I militari provvedevano quindi all’analisi delle immagini che riprendevano in diretta le fasi dell’azione delittuosa da cui emergeva che un giovane, riconosciuto dai Carabinieri correggesi nell’odierno indagato, a piedi, dopo avere fatto ingresso nell’area cortiliva retrostante l’abitazione del denunciante, si avvicinava nei pressi della rastrelliera, quindi tranciava il lucchetto di sicurezza a cui era assicurata la bicicletta, in sella alla quale si dileguava. Riconosciuto dai Carabinieri il ladro veniva quindi denunciato. La bicicletta non è stata recuperata non essendo stata trovata in disponibilità del ladro che probabilmente è riuscito a piazzarla a un ricettatore compiacente prima di ricevere la “visita” dei Carabinieri.