A Formigine venerdì 27 parte Bimbibus

“Cammina con noi per salvare il pianeta”: riparte venerdì 27 settembre – anche in concomitanza con i Fridays For Future che mobilitano molti studenti in tutto il mondo – il Bimbibus che offre una alternativa alla mobilità privata in automobile per raggiungere le scuole sul territorio comunale di Formigine camminando insieme. Il Bimbibus è un autobus di persone, formato da una carovana di bambini “passeggeri” che vanno a scuola in gruppo, a piedi, accompagnati da due o più adulti volontari: un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila.

Sia i volontari che i bambini accompagnati saranno muniti di gilet personalizzato e cartellino di riconoscimento. Si parte con circa 70 iscritti e quasi 40 volontari (fra genitori, nonni, aderenti alle associazioni di volontariato a titolo completamente gratuito) ma le adesioni sono sempre aperte. Nato nel 2009 in forma sperimentale, Bimbibus è già arrivato al decimo anno di attività e le sue cinque linee collegano le scuole elementari del territorio con le zone residenziali, con percorsi che variano dai 700 ai 1.300 metri di percorrenza. A Formigine vengono servite le elementari Carducci e Ferrari. A Magreta sono due le linee dirette alle Palmieri, che raccolgono gli studenti da diversi punti della frazione, mentre a Casinalbo la meta sono le scuole Don Milani. Ogni linea è attiva dal lunedì al venerdì (eccezion fatta per Casinalbo attivo solo al venerdì). Maggiori informazioni e adesioni contattando il servizio Ambiente 059.416344 ambiente@comune.formigine.mo.it oppure l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Formigine: 059.416333/238, urp@comune.formigine.mo.it.