Nel weekend a Reggio ritirate quattro patenti e sequestrati quattro veicoli non assicurati

Durante lo scorso fine settimana gli agenti di Polizia locale di Reggio Emilia hanno ritirato quattro patenti per guida in stato di ebbrezza e sorpreso altrettanti veicoli in circolazione senza copertura assicurativa.

Nella notte tra sabato e domenica gli agenti, pattugliando la zona nord-est della città, hanno individuato quattro persone al volante con un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge. A tutti i conducenti è stata ritirata la patente di guida e tre di essi sono stati denunciati per guida in stato d’ebbrezza per aver fatto registrare un tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi per litro di sangue.

Tra il pomeriggio e la sera di domenica invece gli agenti, durante un servizio di pattugliamento della via Emilia, grazie al targasystem hanno controllato i mezzi in circolazione per verificarne la copertura assicurativa, la regolare revisione o se fossero oggetto di furto. Quattro le persone – una donna e tre uomini – sorprese alla guida di un mezzo non assicurato. I loro mezzi, non essendo idonei alla circolazione su strade pubbliche, sono stati sequestrati dagli agenti.