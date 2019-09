A Maranello la commemorazione del Carabiniere Emanuele Messineo

Il 23 settembre 1974, in Maranello, il Carabiniere Emanuele Messineo era solo in caserma quando ricevette la notizia di una rapina in corso presso la locale filiale del Banco di San Geminiano e San Prospero. Dato immediatamente l’allarme alla propria centrale operativa, decideva di intervenire immediatamente, senza attendere i rinforzi, recandosi presso il luogo della rapina ove riusciva ad intercettare e bloccare uno dei due malviventi, armato, ingaggiando con lui una violenta colluttazione. Raggiunto da numerosi colpi d’arma da fuoco trovava ancora la forza di inseguire il malfattore e tentare una reazione con la propria pistola d’ordinanza prima di cadere esanime al suolo.

Per tale estremo sacrificio il 22 aprile 1975 veniva insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria con la seguente motivazione: “Informato della presenza di due individui sospetti in istituto di credito non esitava ad intervenire da solo sul posto. Mentre procedeva all’identificazione di uno di essi – essendosi l’altro allontanato poco prima – notato che lo stesso aveva estratto repentinamente una pistola, lo affrontava con determinazione e sprezzo del pericolo, ingaggiando una violenta colluttazione nel tentativo di disarmarlo. Fatto segno a numerosi colpi d’arma da fuoco e sebbene gravemente ferito, trovava ancora la forza di inseguire il malfattore ed estrarre la pistola d’ordinanza per tentare un’estrema reazione prima di abbattersi esanime al suolo. Fulgido esempio di elette virtù militari e di sublime senso del dovere spinto con serena consapevolezza fino al supremo sacrificio”.

Oggi, nello stesso giorno in cui nel 1943 un altro eroe dell’Arma, il Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, sacrificò la propria vita per quegli ideali che hanno sempre guidato l’operato dei Carabinieri, viene celebrato il 45° anniversario di quell’evento. Alla Cerimonia, che è stata svolta in forma solenne nella piazza intitolata al militare e alla presenza dei suoi familiari (il fratello Francesco, i nipoti Emanuele Messineo e Serafino Librizzi), hanno partecipato il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, Il Prefetto di Modena D.ssa Paba, il Procuratore Capo di Modena dott. Paolo Giovagnoli, il Sindaco di Maranello dott. Luigi Zironi e le massime autorità del territorio e dell’Arma dei Carabinieri, in particolare il Comandante Interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, Generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini, e il Comandante Legione Emilia Romagna, Generale di Brigata Claudio Domizi.