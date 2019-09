Due serate a teatro per sostenere l’emporio solidale Dora

Mercoledì 25 e giovedì 26 settembre, il Teatro Piccolo Orologio di via Massenet a Reggio Emilia ospiterà due repliche dello spettacolo teatrale “Suonati”, allestito dalla compagnia teatrale MaMiMo con la regia di Elisa Lolli.

In entrambe le serate si inizia alle 21, l’ingresso è a offerta libera e il ricavato verrà devoluto all’emporio solidale cittadino Dora, che dal 2017 garantisce la possibilità di spesa gratuita a cinquanta nuclei famigliari in difficoltà economica.

Un gesto di grande generosità, quello di MaMiMo e del Piccolo Teatro Orologio, che prestano la loro arte e i loro spazi alla causa di Dora. E sarà anche un’occasione per ridere e divertirsi con la rappresentazione di “Suonati”, saggio del corso base di teatro curato da Elisa Lolli; in compagnia degli attori del corso, il palcoscenico si trasformerà in una galleria di personaggi colorati, divertenti, surreali, in un girotondo di quadri di sana follia.

È possibile prenotare i biglietti chiamando il numero 0522383178 e scrivendo a biglietteria@teatropiccolorologio.com.