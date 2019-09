Edifici a consumo energetico quasi zero: una giornata di studio domani al Tecnopolo di Reggio

Gli edifici a consumo energetico quasi zero sono sempre più diffusi, ma la loro realizzazione, secondo l’Unione Europea, è ancora troppo costosa. Per questo l’UE, nell’ambito del Programma di Ricerca Horizon 2020, ha deciso di finanziare progetti di ricerca che puntino alla riduzione dei costi di costruzione degli edifici. CoNZEBs (Solution sets for the Cost reduction of new Nearly Zero-Energy Buildings) è uno dei progetti selezionati e si concentra, in particolare, sulla riduzione dei costi di realizzazione di nuovi edifici multifamiliari a consumo energetico quasi zero.

Se ne parlerà martedì 24 settembre, dalle ore 10.30 alle 17, al Tecnopolo di Reggio Emilia (piazzale Europa,1), nel corso di un workshop, organizzato da Comune di Reggio Emilia, Acer, Federcasa, Enea, Università degli studi di Roma “La Sapienza” e Regione Emilia Romagna, che affronterà il tema degli edifici a consumo energetico quasi zero sotto diversi punti di vista: finanziamento, progettazione, tecnologie disponibili, costruzione, esperienze degli inquilini e dei gestori del patrimonio.

Esperti del settore interverranno per presentare esperienze e casi di successo che, insieme ai risultati del progetto CoNZEBs, forniranno un quadro esaustivo sul tema degli edifici a consumo quasi zero in Italia oggi e in prospettiva.

Al termine della giornata di lavori, saranno presentate le tecnologie sviluppate e le potenzialità del progetto europeo HEART – Holistic Energy and Architectural Retrofit Toolkit (www.heartproject.eu.), i cui obiettivi principali sono la riduzione dei consumi e dei costi energetici, attualmente in fase di realizzazione in un edificio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Bagnolo in Piano (RE).

L’iniziativa si rivolge a Amministratori pubblici, Aziende private e Professionisti di settore, Associazioni di categoria e Sindacati, Cooperative Sociali, Terzo Settore, Amministratori dei condomini, Aziende fornitrici di servizi energetici.

Per partecipare è necessaria la prenotazione inviando una mail a: info@acer.re.it

Per informazioni: Acer Reggio Emilia – Segreteria organizzativa 0522.236655