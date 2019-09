Al cinema Teatro Bismantova sbarcano i match di improvvisazione teatrale

Una nuova, interessante e coinvolgente opportunità artistica è in fase di lancio al Teatro Bismantova, con la collaborazione dell’Associazione Improgramelot. Si tratta dei match di improvvisazione teatrale. Improgramelot è un’associazione presente e attiva da oltre 20 anni in diverse città della regione dove propone questi corsi con grande successo. Spiega Max Caiti, referente dell’associazione: “Per la prima volta quest’anno abbiamo deciso di presentare il match, lo spettacolo più rappresentato al mondo, a Castelnovo lo scorso 28 agosto e in una seconda occasione l’11 settembre.

Il match è una partita spettacolo tra due squadre di attori che improvvisano, senza copione né costumi, in 90 minuti di gioco diviso in due tempi. L’ambiente scenografico è quello di una partita di hockey su ghiaccio, sport nazionale canadese. Un maestro di cerimonia illustra le fasi dell’incontro, un inflessibile arbitro assegna i temi e ne garantisce la correttezza, ma a fare la vera parte del protagonista è il pubblico, che con il proprio voto al termine di ogni performance decreta la squadra vincitrice della sfida. Dopo le prime due date abbiamo visto curiosità e interesse da parte del pubblico e abbiamo deciso di iniziare un corso di avviamento al match. Per chi volesse provare a calarsi nei panni dell’attore-giocatore con questo inusuale modo di calcare la scena, l’appuntamento è per una lezione gratuita e senza impegno ogni mercoledì, sempre al teatro Bismantova alle ore 21. Ma attenzione, il limite massimo per presentarsi rimane il mese di ottobre”.