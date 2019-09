Masterclasses e concerti con jazzisti internazionali d’eccellenza a San Polo d’Enza

L’associazione Euterpe, in collaborazione con il comune di San Polo d’Enza, annuncia il festival di musica jazz “San Polo Jazz” che si svolge nel week end del 28 e 29 Settembre presso il municipio e la torre dell’orologio di San Polo d’Enza. In queste due giornate, durante le ore diurne, jazzisti d’eccellenza della scena internazionale terranno masterclasses aperte a tutti gli interessati. Alla sera ci saranno concerti di rilevanza internazionale in piazza Sartori. Dopo i concerti tutti i musicisti partecipanti potranno prendere parte a jam sessions fino a tarda notte.

L’iniziativa nasce dalla necessità di trovare uno spazio ed un tempo durante il quale poter condividere competenze e tramandare il linguaggio musicale e la tradizione jazzistica. Lo studio musicale, spesso teorico e solitario, si sposta in una situazione sociale aperta ed aggregante, dove poter mettere in pratica concretamente nuove e vecchie competenze musicali.

Le masterclasses saranno tenute da:

Sara Dowling (Vocals – UK) – Melissa Stott (vocals – IT/UK) – Nick Hempton (sax – US) -Matteo Raggi (tenor sax – IT) – Davide Brillante (guitar – IT) – Andrea Papini (piano – IT) – Aldo Zunino (doublebass – IT) – Adam Pache (drums – AUS/IT) e Steve Brown (drums – UK).

Le masterclasses sono lezioni di musica jazz individuali e di gruppo, durante le quali i partecipanti potranno approfondire il linguaggio jazz e vivere un’esperienza formativa personalizzata. Infatti non c’è un livello minimo richiesto: l’importante è essere motivati a crescere musicalmente attraverso lezioni personalizzate. Durante le serate i docenti si esibiranno in due concerti gratuiti ed imperdibili, durante i quali chiunque potrà ascoltare classici della musica jazz interpretati da musicisti di fama internazionale. Al termine dei concerti la notte è ancora giovane, infatti tutti i musicisti partecipanti avranno l’opportunità di fare musica insieme durante le jam sessions, secondo il vero spirito aggregatore della musica jazz.

Il programma del festival è il seguente:

SABATO 28 SETTEMBRE presso il Municipio di San Polo d’Enza

ORE 9:30 Benvenuto ORE 10 – 13 Lezioni di strumento e di canto ORE 13 – 14:30 Pausa pranzo ORE 14:30 – 18:00 Lezioni di musica d’insieme: prove per combo jazz (trio, quartetto e quintetto) e tecniche d’improvvisazione

DOMENICA 29 SETTEMBRE presso il Municipio di San Polo d’Enza

ORE 10 – 13 Lezioni di strumento e di canto ORE 13 – 14:30 Pausa pranzo ORE 14:30 – 18:00 Lezioni di musica d’insieme: prove per combo jazz (trio, quartetto e quintetto) e tecniche d’improvvisazione

Concerti

SABATO ORE 21 CONCERTO INSEGNANTI presso piazza Sartori

Melissa Stott (vocals) Nick Hempton (sax) Matteo Raggi (tenor sax) Davide Brillante (guitar) Andrea Papini (piano) Adam Pache (drums)

A SEGUIRE JAM SESSION PRESSO LA TRATTORIA “DELLA TORRE” PIAZZA SARTORI

DOMENICA ORE 20:30 presso piazza Sartori

Sara Dowling (vocals) Matteo Raggi (tenor sax) Davide Brillante (guitar) Andrea Papini (piano) Steve Brown (drums)

A SEGUIRE JAM SESSION PRESSO LA TRATTORIA “DELLA TORRE” PIAZZA SARTORI

San Polo Jazz è alla sua prima edizione, ma si propone di diventare un appuntamento fisso e pietra miliare per ogni appassionato di musica.

L’evento, patrocinato dal Comune di San Polo d’Enza, è sponsorizzato da: Iren, Confesercenti e Associazione Jam Session (Bologna).

Lo staff di San Polo Jazz rimane a disposizione per ulteriori informazioni.