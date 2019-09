Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 25 settembre

Nuvolosità variabile con precipitazioni sparse, inizialmente sul crinale appenninico, in estensione nel corso della mattinata sulle aree di pianura. Le precipitazioni saranno deboli-moderate con locali rovesci. Attenuazione o esaurimento dei fenomeni nella serata. Temperature: minime in aumento comprese tra 15 e 17 gradi; massime in flessione intorno a 21/22 gradi. Venti: deboli variabili in pianura, moderati con rinforzi da sud-ovest sui rilievi. Mare: poco mosso, mosso al largo in serata.

(Arpae)