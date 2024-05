Questo pomeriggio poco dopo le 16.30 i Vigili del Fuoco di Sassuolo sono intervenuti in via Montanara a Sassuolo per un incendio di una cucina partito dalla lavastoviglie e che ha coinvolto anche la parte superiore del mobilio contenente la caldaia. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Il pronto intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme al resto della cucina e dell’appartamento. Sul posto anche tecnici Hera per quanto di competenza.