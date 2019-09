Clima e l’Ambiente: due iniziative dei ragazzi di Fridays For Future

I ragazzi di Fridays For Future Sassuolo organizzeranno nella giornata di venerdì 27 settembre due importanti eventi: nella mattinata si svolgerà lo sciopero studentesco degli istituti scolastici secondari, organizzato su scala globale, che tanto risalto ha sui media nazionali; i ragazzi si troveranno alle 8.00 davanti ai vari istituti superiori per poi dirigersi verso il parco ducale dove avrà inizio la manifesteranno. Il corteo raggiungerà il centro cittadino, costeggiando il Parco Vistarino, e scendendo verso Via Clelia. L’evento terminerà, come lo scorso 15 marzo, in Piazzale della Rosa, con riflessioni e proposte degli studenti per approfondire il dibattito sul tema dei cambiamenti climatici che stanno mettendo in serio pericolo l’equilibrio del nostro pianeta e la stessa sopravvivenza dell’uomo sulla terra.

“Non ci limiteremo a scioperare e manifestare – affermano i ragazzi di Fridays For Future – ma effettueremo una pulizia del Parco Ducale, e coglieremo l’occasione per preparare insieme i nostri cartelloni e slogan per l’evento successivo. Il nostro modo per iniziare ad agire concretamente e attivamente sul territorio”.

“Al pomeriggio dalle ore 17.00, infatti, ci sarà una grande Marcia per il Clima e l’Ambiente a cui è invitata tutta la cittadinanza, per dare l’opportunità a chiunque di manifestare e combattere per la salvaguardia del pianeta, per il nostro futuro e per quello delle nuove generazioni. Le insegnanti delle scuole del territorio hanno promesso partecipazione e impegno nel diffondere l’iniziativa tra bambini e famiglie. E a loro speriamo si uniscano tanti altri cittadini e i rappresentanti delle Istituzioni a cui ci rivolgiamo’.

L’obiettivo sarà quello di stare bene insieme, ricordare il valore che ciascuno ha in questa doverosa inversione di tendenza. Ad accompagnare l’evento sono state scelte alcune canzoni significative.

Eppure soffia, del concittadino Pierangelo Bertoli sensibile al tema già dai primi anni 70,

Il gigante dei Rio, banda emiliana che con questa canzone hanno aderito al Progetto ‘impatto zero’ e sottolineato la possibilità di aiutare il pianeta con piccoli gesti diffusi e

Citizens of the World canzone nata all’interno di un progetto rivolto alle scuole sassolesi firmato Sonus Academy che rimanda all’importanza di stare uniti per crescere insieme come cittadini del mondo.

Tre canzoni che ricordano come la tematica sia fortemente radicata nel nostro territorio.

Ad accompagnare la marcia verso il centro cittadino sarà la BandaBum che distribuirà energia con percussioni e… chi ci sarà vedrà.

L’idea della marcia è nata grazie ad un fortunato incontro dei ragazzi del Fridays for Future con alcuni adulti attivi, appassionati e convinti che Sassuolo potesse, con questa occasione, dar prova di grande attenzione, rispetto e spirito di comunità. ‘In pochissimi giorni abbiamo avuto l’occasione di lavorare insieme, di unire le forze e creare reti… L’iniziativa è sostenuta da diverse associazioni e partner tra cui Legambiente, la Rete Nazionale delle Scuole all’Aperto, Terra, Pace e Libertà, Circolo Alete Pagliani, Comitato Albero d’Oro, Il Melograno, Sonus Academy, Quinta Parete ma sappiamo che se ne sarebbero aggiunte molte altre se avessimo avuto il tempo e l’occasione di contattarle …’

“Invitiamo perciò tutta la cittadinanza – concludono i ragazzi – a manifestare con noi dalle 17.00 alle 19.00, portando il proprio messaggio dal Parco Ducale a Piazzale Roverella e da lì alle piazze del centro, per poi tornare al parco ducale e salutarci”.

Il movimento Fridays For Future Sassuolo ribadisce la propria voglia di sensibilizzare la cittadinanza verso questi temi cruciali per il futuro, richiamando i Comuni, le Regioni, il Governo nazionale ed ogni livello di potere la necessità di cambiare urgentemente rotta, impostando le proprie politiche al perseguimento del fine primario di evitare il collasso climatico a cui andiamo incontro, le cui conseguenze sarebbero ingestibili dall’uomo, mettendo a repentaglio il futuro di tutti.