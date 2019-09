Varie chiusure notturne su Tangenziale e Ramo Verde di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna e sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla Tangenziale di Bologna:

-per una notte, dalle 22:00 di lunedì 30 settembre alle 6:00 di martedì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 6 “Castelmaggiore” e lo svincolo 4 bis “Aeroporto Marconi”, verso Casalecchio di Reno.

In alternativa si consiglia di percorrere Via di Corticella, Via Roncaglio, Via dell’Arcoveggio, Via dei Lapidari, Via dei Terraioli, Via Cristoforo Colombo, Via Marco Polo, Via Alberto Manzi, Viale Vittorio Sabena, Via Prati Caprara, Via Emilia Ponente e Via del Triumvirato;

-per una notte, dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 bis “Aeroporto Marconi” e lo svincolo 3 “Ramo Verde”, verso Casalecchio di Reno.

In alternativa si consiglia di percorrere Via del Triumvirato, Via Emilia Ponente, Via della Pietra, Viale Palmiro Togliatti;

-per una notte, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 “Triumvirato” e lo svincolo 5 “Lame”, in direzione di San Lazzaro di Savena.

In alternativa si consiglia di percorrere Via del Triumvirato, Via Emilia Ponente, Via Prati Caprara, Via Vittorio Sabena, Via Alberto Manzi, Via Marco Polo;

-per una notte, dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 “Lame” e lo svincolo 7 “Bologna Centro”, verso San Lazzaro di Savena.

In alternativa si consiglia di percorrere Via Cristoforo Colombo, Via dei Terraioli, Via dei Lapidari, Via Roncaglio, Via di Corticella, Via Amedeo Lipparini, Via Aposazza, Via Ferrarese, Via Stalingrado.

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna):

-per una notte, dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 ottobre, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, sarà chiuso lo svincolo che immette sulla Tangenziale di Bologna in direzione Casalecchio di Reno.

In alternativa si consiglia di percorrere Via Emilia Ponente.