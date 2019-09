In auto col figlio di 5 anni e cocaina per 3 milioni di euro

In auto con a fianco il figlio di 5 anni e un carico di cocaina del valore di 3 milioni di euro (16 chili in totale). L’uomo, un 34enne calabrese residente a Milano, disoccupato, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Stradale di Modena Nord a seguito di un controllo sulla A1, tra Modena e Bologna all’altezza dell’area di parcheggio di Castelfranco Emilia, in direzione Milano. Una volta perquisita l’auto è emerso come la stessa contenesse un meccanismo in grado di occultare l’accesso ad alcuni vani, situati sotto al sedile posteriore, dove erano nascosta la droga. Il figlio di 5 anni sarebbe stato ‘usato’ come copertura per eludere i controlli. Secondo la Polizia Stradale la droga era certamente destinata alla piazza di Milano.