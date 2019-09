La Corale Puccini rientrata da Salisburgo

Al termine della Tournée in Austria la Corale Puccini di Sassuolo è rientrata in sede per riprendere l’attività in preparazione ai numerosi impegni già in calendario.

“E’ stata un’esperienza davvero importante – dichiara il presidente Bertolani – innanzitutto per l’opportunità offerta ai coristi di visitare un paese straniero a contatto diretto, dal punto di vista turistico, con luoghi arcinoti nel mondo e particolarmente importanti anche dal punto vista culturale. Salisburgo è la città natale di Mozart e moltissimi sono i riferimenti culturali che si incontrano durante la sua visita. Importante il rapporto di amicizia immediatamente instaurato con il coro che ci ospitava, e con il pubblico accorso numeroso ad ascoltarci sia nelle esibizioni ufficiali, sia nei numerosi “Flash mob” improvvisati sul momento nei luoghi più importanti delle città durante i quali il coro ha avuto modo di mettere in mostra la propria duttilità canora. Un’occasione, in ogni caso, per rinsaldare l’amicizia e l’affiatamento fra i partecipanti”.

“Dal punto di vista tecnico – aggiunge poi il maestro Saguatti – è stata un’occasione forse irripetibile di conoscere e farci conoscere. Al concerto il pubblico ha espresso a lungo la propria approvazione sia per quanto riguarda la nostra esecuzione, sia per il programma presentato nel quale ho inserito una variegata selezione dei diversi tipi di brani che siamo in grado di presentare. Lascio immaginare poi l’emozione di tutti durante l’accompagnamento nel grandioso Duomo di Salisburgo della Messa Domenicale, al termine della quale il pubblico ci ha gratificato con un lungo applauso. Da parte mia un sentito ringraziamento al coro, all’organista Simone Guaitoli ed al soprano Yoriko Okai”.