Aggiornamento in merito ad alcune chiusure previste in A14, A1, e tangenziale di Bologna

Aggiornamento in merito ad alcune chiusure previste in A14, A1, e tangenziale...

Sulla A14 Bologna-Taranto, sono state annullate le seguenti chiusure:

-annullata la chiusura della stazione di Bologna Borgo Panigale, prevista dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 ottobre;

-annullata la chiusura dell’area di servizio “La Pioppa est”, situata tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, prevista dalle 20:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 ottobre.

Confermate le seguenti chiusure notturne, per programmati lavori di pavimentazione:

-sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata Ancona/Pescara e in direzione della A1 e in uscita per chi proviene Ancona, per una notte, dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 ottobre.

Di conseguenza, sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) chi proviene dalla Tangenziale di Bologna sarà indirizzato verso la SS9 Via Emilia/Modena.

Saranno, inoltre, chiusi gli svincoli che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata della stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio, oppure la stazione di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli;

-per chi proviene da Ancona, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Milano, per una notte, dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 ottobre.

Pertanto, chi proviene da Ancona, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio;

-sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli e in entrata verso Ancona/Pescara, per una notte, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 ottobre.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio, oppure la stazione di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli.

Inoltre sarà chiusa l’area di servizio “La Pioppa est”, situata nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima, dalle 20:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 ottobre.

***

Sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo di Casalecchio R14, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-per chi proviene da Firenze, sarà chiuso lo svincolo che immette sul Raccordo di Casalecchio, verso la A14 Bologna-Taranto, direzione Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Valsamoggia e rientrare dalla stessa, in direzione di Bologna/Ancona.

Sul Raccordo di Casalecchio R14:

-per chi proviene da Ancona, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

***

Sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di Adduzione di Sasso Marconi (R43), per consentire lo svolgimento del “Giro dell’Emilia” di ciclismo maschile, sabato 5 ottobre, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Bologna/Milano e Firenze, dalle 11:00 alle 13:00 e comunque fino al termine del giro.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio o Rioveggio, sulla A1 Milano-Napoli.

Nello stesso orario sarà chiuso anche il Ramo di Adduzione di Sasso Marconi (Raccordo Sasso Marconi-SS64 Nuova Porrettana), sia verso Sasso Marconi e sia in direzione della SS64.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP325 Val Di Setta.

***

Sulla Tangenziale di Bologna, sulla A13 Bologna-Padova e sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, per consentire lo svolgimento del “Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite” di ciclismo, sabato 5 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla Tangenziale di Bologna:

-sarà chiuso lo svincolo 7 bis “SS64 Ferrarese” in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, San Lazzaro e Casalecchio, dalle 11:00 alle 13:00 e comunque fino al termine del giro.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 “Bologna Centro”.

Sulla A13 Bologna-Padova:

-sarà chiusa la stazione di Altedo, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Bologna e Padova, dalle 12:00 alle 13:00 e comunque fino al termine del giro.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Bologna Interporto o Ferrara sud.

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna):

-sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Bologna Borgo Panigale e Tangenziale di Bologna, dalle 13:00 alle 15:00 e comunque fino al termine del giro.

In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli per la SS9 Via Emilia.

Sulla Tangenziale di Bologna:

-sarà chiuso lo svincolo 2 “Borgo Panigale”, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, San Lazzaro e Casalecchio, dalle 13:00 alle 15:00 e comunque fino al termine del giro.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 1 “Nuova Bazzanese” o lo svincolo 4 “Via del Triumvirato”.