Due persone sono rimaste ferite nello scontro tra due autovetture avvenuto intorno alle 13.30 sulla via per Modena a Finale Emilia. I feriti, che non sono in pericolo di vita, sono stati trasportati rispettivamente all’Ospedale di Mirandola e a quello di Cona (Ferrara). Il traffico ha subito un po’ di disagi. Sul posto i Vigili del fuoco e la Municipale.