Mesini (PD): “Banca Etica, dalla Lega un attacco al terzo settore”

“Il Consigliere Bargi utilizza Banca Etica per fare speculazione politica, toccando un punto di squallore che la città di Sassuolo non merita. La Lega dopo aver strumentalizzato i bambini sul palco di Pontida, ora arriva ad attaccare anche Banca Etica.

L’attacco a Banca Etica è l’attacco alle idee ed ai valori che essa rappresenta.

La partecipazione degli enti locali a Banca Etica ha avuto un indubbio valore sociale, in quanto Banca Etica ha come oggetto sociale la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, finalizzati verso la realizzazione del bene comune e della collettività. Attraverso gli strumenti del credito, indirizza la raccolta ad attività socio-economiche, attente all’ambiente, alla promozione culturale, in particolare le organizzazioni non profit, le attività di promozione umana, sociale ed economica a favore delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre riserva particolare attenzione al sostegno del lavoro autonomo e imprenditoriale di giovani e di donne, anche attraverso il prestito del microcredito e della microfinanza, valutato la sostenibilità d’impresa socio-ambientale, affiancata a quella economica.

L’attacco a Banca Etica è un attacco diretto al terzo settore, a quella rete di welfare sociale che è un orgoglio della nostra comunità e che la rende più forte.

L’adesione del Comune di Sassuolo a Banca Popolare Etica scarl è stata decisa con deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 22/12/1998, per la condivisione delle motivazioni fondanti: la gestione di finanziamenti finalizzati alla promozione del Terzo Settore, della cooperazione sociale e del volontariato, quale strumento per il sostegno reale delle iniziative di sviluppo delle attività di solidarietà e cooperazione sociale.

La rinuncia alla partecipazione a Banca Etica non trova nemmeno una ragione economica, infatti l’impatto contabile è irrilevante sul bilancio del Comune di Sassuolo che possiede 199 azioni per un valore nominale di circa 10.000€.

Siamo di fronte ad un Sindaco ed un centro destra senza una visione della Città, che pensa di nascondere tutto dietro a strumentalizzazioni come questa. Governare una città è una responsabilità grande che bisogna esercitare con serietà, per il bene dei cittadini, mentre la Lega continua a cercare di dividere, fomentare odio e divisione sociale attaccando il terzo settore e chi lo sostiene.

(Matteo Mesini, Consigliere Comunale PD)