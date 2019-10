Reggio Emilia, in tribunale con 2 proiettili: bloccata e denunciata

Una donna che si stava recando in Tribunale, citata in un processo come parte offesa, entrando nell’edificio è stata fermata all’ingresso dagli addetti al controllo, immediatamente dopo che i segnali di allarme del metaldetector avevano cominciato a squillare. Sono subito intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia. Nella borsa della donna sono stati rinvenuti due proiettili inesplosi: uno marca winchester calibro 30.06 SPRG e uno marca CCI calibro 22 modello Stiger L.R.. Con l’accusa di porto abusivo d’arma i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura una commerciante 50enne romana, sequestrandole quanto aveva nella borsetta.

