Al Museo di Zoologia e Anatomia Comparata di Unimore inaugura un percorso espositivo tattile

Un percorso tattile guidato per non vedenti e ipovedenti, che potranno toccare gli animali più rappresentativi della grande biodiversità del territorio modenese. Il Polo Museale di Unimore, in collaborazione con la sezione di Modena dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha creato il percorso espositivo “Toccare la biodiversità del territorio modenese”, all’interno del Museo di Zoologia e Anatomia Comparata, che verrà inaugurato venerdì 4 ottobre alle ore 17.00.

Saranno presenti la prof.ssa Elena Corradini, direttrice del Polo Museale di Unimore, la prof.ssa Elisabetta Genovese, delegato del Rettore alla disabilità, il referente al servizio accoglienza studenti disabili di Unimore Giacomo Guaraldi e il presidente territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ivan Galiotto. Ad illustrare il percorso saranno Ivano Ansaloni e Andrea Gambarelli del Polo Museale Unimore.

“E’ un esperimento innovativo – commenta la prof.ssa Elena Corradini – per la possibilità di prendere contatto diretto con diversi animali per riconoscerne le diverse caratteristiche che potrebbe diventare un punto di riferimento per i musei naturalistici. Il percorso è corredato di pannelli e brochure a disposizione dei visitatori e tradotti in braile per i non vedenti e ipovedenti”.

Il percorso espositivo è aperto a tutti e sono previsti laboratori didattici in occasione dell’apertura straordinaria del Museo di Zoologia in programma per domenica 27 ottobre.