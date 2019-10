Gli alunni vezzanesi in piazza per il clima

Accompagnati dalle loro insegnanti e da alcuni genitori, gli alunni della scuola primaria di Vezzano sul Crostolo sono scesi in piazza per unirsi al coro degli studenti italiani e di tutto il mondo che in queste settimane manifestano per il clima e l’ambiente.

Tanti gli slogan scanditi dai bambini, slogan accompagnati da musica, balli, strumenti e cartelloni di loro produzione che hanno catalizzato l’attenzione dei vezzanesi in centro per il mercato settimanale e non solo, come voleva appunto essere l’obiettivo della manifestazione.

“La terra è una sola”, “Save the earth”, “La terra siamo noi”, “Love your planet” tutti slogan incisivi riassumibili in un altro slogan “Il mondo è nelle nostre mani” a testimoniare che anche i più piccoli, e forse soprattutto loro, sono sempre più sensibili e attenti ai temi proposti dalla protesta a livello mondiale.

Ad accoglierli in piazza e a condividere con loro questa manifestazione il Sindaco Stefano Vescovi: “La certezza – ha dichiarato il Sindaco Vescovi – è che ripeteremo momenti come questo in cui voi ragazzi (…e aspettiamo anche i più grandi…) farete sentire la vostra voce diventando i protagonisti nella nostra comunità. Mantenete viva questa vostra sensibilità e diventati portatori di cambiamento anche e soprattutto verso gli adulti, che hanno il compito di comprendere immediatamente la necessità di una riflessione verso questa direzione. La terra in cui viviamo non può più aspettare, dobbiamo cambiare, questa è un’esigenza, non una possibilità”.

La breve ma sentita manifestazione si è conclusa con una foto di gruppo davanti al Municipio durante la quale i ragazzi non hanno smesso di scandire i loro slogan che sono proseguiti in tutto il percorso di rientro a scuola.