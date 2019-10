Hogs: Under 16 al via e Senior in blue

Riparte il football americano Under 16 che vede impegnati nel campionato nazionale i Civiemme Hogs Reggio Emilia domenica 6 ottobre alle 14 sul campo di via Luthuli ospiti della Falk. Avversari i giovani pari età dei White Tiger di Massa che arriveranno sul sintetico reggiano per la primissima uscita stagionale. Da scoprire il potenziale dei due team. Del reggiano possiamo dire che il coaching staff è guidato dall’head coach Giovanni Modena insieme ad una schiera di giovanissimi allenatori arrivati dalla prima squadra.

Il lavoro che la società reggiana sta portando avanti nelle scuole, con la diffusione del flag footbal, sta portando i suoi frutti, con tanti giovanissimi ragazzi e ragazze che si avvicinano per la prima volta alla palla ovale con la voglia di indossare casco e spalliera. Continua come sempre il problema di un campo dove veicolare tutti questi giovanissimi visto che ad oggi gli Hogs non hanno ancora un loro campo dove poter dire di essere di “casa”.

Sul fronte Senior con i giocatori più esperti altro importante risultato per il football targato RE con Giovanni Caccialupi cornerback classe 1991 e Daniele Rossi Defensive coordinator impegnati con la nazionale maggiore a Vienna in un match importantissimo per l’accesso del blue team agli Europei 2020.