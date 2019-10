“La Mela di AISM” torna a Modena e provincia

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre ritorna a Modena e provincia “La Mela di AISM”. 13mila volontari di AISM distribuiranno oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle. l fondi raccolti andranno a sostenere importanti progetti di ricerca per trovare la causa e la cura risolutiva per la sclerosi multipla e per implementare i servizi dedicati ai giovani, i più colpiti dalla malattia.

La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale che si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio. In Italia, ogni anno 3.400 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. L’Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla, con pesanti costi per il SSN: è di oltre 5 miliardi di euro l’anno il costo sociale della malattia. E’ una emergenza sanitaria e sociale.

Piazze e luoghi principali di Modena e provincia coinvolte venerdì 4 ottobre:

Ospedale Baggiovara

Piazze e luoghi principali di Modena e provincia coinvolte sabato 5 e domenica 6 ottobre: