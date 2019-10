Due nuovi gruppi di controllo di vicinato a Casalgrande

Si è tenuta ieri sera, mercoledì 2 ottobre, in sala consiliare del Municipio, la riunione di formazione dei due nuovi gruppi di controllo di vicinato di Casalgrande Alto e via Salvo D’Acquisto (Boglioni). I cittadini collaboreranno con le forze dell’ordine per un migliore controllo del territorio, attraverso la segnalazione di presenze e comportamenti sospetti nel quartiere di residenza.

I rappresentanti delle forze dell’ordine, l’ispettore capo della Polizia Municipale Umberto Trinelli e il comandante della stazione dei Carabinieri di Casalgrande Vincenzo Marano, hanno spiegato le regole di funzionamento del gruppo, approfondendo le diverse situazione in cui i cittadini possono avere elementi per segnalare una presenza sospetta sul territorio.

“I gruppi di vicinato – ha specificato il sindaco Giuseppe Daviddi – possono avere un valore più ampio rispetto a quello che riguarda l’ambito della sicurezza. Vogliamo che questi gruppi di persone siano collaborativi al loro interno su tutti i fronti: socializzazione, reciproco aiuto. I cittadini del gruppo di Casalgrande AlTop, ad esempio, già lavorano insieme a 360 gradi. Anche i nuovi gruppi, questo è il nostro indirizzo, hanno l’obiettivo di costruire migliori relazioni e migliore la qualità della vita, al di là della sorveglianza del territorio”.