Trovata con cellulare rubato: casalinga denunciata a Novellara

Non poteva certo immaginare che a distanza di un anno i Carabinieri di Novellara bussassero alla porta di casa per sequestrarle lo smartphone. Lei ha dichiarato di averlo trovato, invece era stato rubato in una palestra ad una 55enne abitante a Novellara. Attraverso il tracciamento del codice IMEI,i carabinieri dellalocale stazione sono risaliti all’utilizzatrice dello smartphone rubato, risultata essere una casalinga 37enne di Rio Saliceto. Con l’accusa di ricettazione i militari hanno così denunciato la donna, recuperando lo smartphone rubato alla 55enne, a cui è stato poi restituito.