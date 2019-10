Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 4 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio ad iniziare dal settore occidentale. In serata/notte non si esclude la possibilità di locali piovaschi sulle aree di crinale. Temperature: minime in diminuzione, comprese tra gli 8-9 gradi dei capoluoghi emiliani, leggermente inferiori nelle aree rurali, e i 10-11 gradi del settore costiero. Massime in lieve aumento, intorno ai 18-19 gradi. Venti: deboli; in prevalenza sud-occidentali sui rilievi, di direzione variabile altrove con possibili rinforzi da sud-ovest sul mare in serata. Mare: inizialmente mosso con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata.

(Arpae)