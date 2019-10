A Quattro Castella la raccolta porta a porta si estende su tutto il territorio comunale

Il Comune di Quattro Castella ha da tempo avviato la raccolta rifiuti porta a porta che ha interessato gli abitanti di Puianello, Forche, Orologia, Montecavolo e Rubbianino, e presto tutti i cittadini del comune potranno fruire di questo servizio. Ad oggi questa nuova modalità di raccolta rifiuti ha permesso a Quattro Castella di raggiungere il 78% di raccolta differenziata ma, ora, l’obiettivo è alzare l’asticella verso percentuali ancora maggiori, che consentiranno di riciclare il più possibile e ridurre ancora di più i rifiuti da avviare a smaltimento.

Sono in consegna in questi giorni le lettere per i cittadini residenti a Roncolo e nel capoluogo che illustrano le nuove modalità di raccolta rifiuti per la sola frazione organica e per la frazione residua, oltre al Giroverde già presente sul territorio. A tal proposito, il Comune di Quattro Castella, consapevole di apportare ulteriori cambiamenti nelle abitudini dei suoi Cittadini, ha organizzato insieme ad Iren due incontri pubblici per illustrare in modo approfondito i nuovi servizi.

Gli incontri si terranno:

Lunedì 14 Ottobre alle ore 18.00

Presso il Centro Sociale Roncolo in via Lanzi

Presso il Centro Sociale Roncolo in via Lanzi Giovedì 17 Ottobre alle ore 21.00

Presso la Sala Consiglio del Comune di Quattro Castella, in Piazza Dante

A partire dal 21 Ottobre tutte le famiglie e le imprese di Quattro Castella riceveranno la visita degli Informatori di Iren, identificabili da una pettorina gialla e da un tesserino di riconoscimento con nominativo.

Gli informatori hanno come esclusivo compito quello di:

fornire indicazioni pratiche da seguire per separare e smaltire correttamente i rifiuti

consegnare il manuale della raccolta

consegnare il Rifiutologo, elenco dei diversi materiali con corrispondente modalità di smaltimento

consegnare il calendario del giro della raccolta e conseguente esposizione dei contenitori

consegnare il contenitore per il rifiuto indifferenziato dotato di micro-chip e predisposto alla tariffazione puntuale

consegnare i contenitori e i sacchetti per il rifiuto organico

Nessun operatore è autorizzato a chiedere e/o ricevere pagamenti di alcun genere, né ad entrare nell’abitazione se non previa autorizzazione.

Si ricorda, inoltre, che presso la Sala del Consiglio, in Municipio, dal 28 Ottobre al 23 Novembre sarà presente il “Punto Ambiente” che osserverà i seguenti orari di apertura:

Martedì e Mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 15.00

Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 19.00

Sabato dalle ore 08.30 alle ore 15.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Al Punto Ambiente i titolari di utenza che avranno ricevuto apposito invito potranno chiedere informazioni, ritirare il materiale informativo e i vari contenitori dedicati per il nuovo servizio.

Oltre al Punto Ambiente, per informazioni, richieste e segnalazioni sarà possibile rivolgersi ad Iren telefonando gratuitamente, anche da cellulare, al Numero Verde del CUSTOMER CARE AMBIENTALE 800 212607 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e il sabato delle ore 8,00 alle ore 13,00 o inviando una mail a ambiente.emilia@gruppoiren.it