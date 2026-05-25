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E’ stato un successo di partecipanti per entrambi gli eventi: 1800 alla SassMagna e quasi 300 per “A Sasól l’è sêimper Vespa!”.

La Sassmagna 2026 si è svolta con grande entusiasmo e partecipazione sabato 23 maggio 2026: i partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi in un percorso studiato con attenzione e suddiviso in tappe che offrivano una varietà di degustazioni di prelibatezze enogastronomiche tipiche della tradizione locale, accompagnate dalla degustazione di eccellenti vini regionali. Per arricchire ulteriormente questa esperienza, ogni tappa ha messo a disposizione intrattenimento musicale dal vivo e attività organizzate per il divertimento di tutti i presenti, rendendo il percorso un viaggio indimenticabile tra sapori ed emozioni.

Una invasione di due ruote invece domenica mattina col ritrovo e la partenza da Piazzale della Rosa, davanti a Palazzo Ducale, per i 300 partecipanti a A Sasól l’è sêimper Vespa!, iniziativa giunta alla sua terza edizione. I mezzi si sono spostati sulle colline sassolesi e poi tornati a San Michele per l’aperitivo e successivamente a Pigneto per il pranzo. L’evento era promosso anche da Pro Loco Sassuolo.

Per entrambe le iniziative la collaborazione e presenza del nostro giornale e della nostra emittente.

Per riascoltare le interviste realizzate alla SassMagna vai alla sezione podcast: https://www.linearadio.com/podcast/sassmagna-2026-le-interviste/