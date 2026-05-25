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Oggi a metà mattinata quattro squadre di Vigili del fuoco del Comando di Bologna, tra cui personale SAF (speleo alpino fluviale), sono intervenute a Granarolo dell’Emilia per soccorrere un operaio che si era arrampicato sulla gru di un cantiere edile.

Il pronto e tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in salvo l’uomo.