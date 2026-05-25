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E’ stato convocato oggi il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, dott. Salvatore Angieri, al fine di condividere le misure di sicurezza da attuare in occasione del FestivaLove 2026 – Innamorati a Scandiano e dell’Elrow Town festival, che si terranno nei prossimi giorni a Scandiano e presso l’Iren Green Park di Reggio Emilia.

Al predetto Comitato hanno preso parte il Sindaco di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, i vertici delle Forze dell’Ordine, della Polizia stradale, dei Vigili del fuoco, della Polizia locale nonché i rappresentanti della Polizia ferroviaria, il Sindaco di Scandiano e anche tutti gli stakeholder che partecipano, per i profili di competenza, alla pianificazione degli eventi presso l’Arena: i rappresentanti dell’Aeroporto di Reggio Emilia, del 118, di Reggio Soccorso e della Croce Rossa, RFI, Trenitalia e TPER per la gestione dei treni e della stazione storica; l’Agenzia per la mobilità, ANAS, Autostrade per l’Italia, Autostrade del Brennero e SETA per i profili riguardanti la viabilità dell’afflusso e del deflusso; nonché i referenti della società C. Volo e, ovviamente, la società EM TOUR 2 s.l. Unipersonal, che ha organizzato l’iniziativa.

Il Prefetto, nonostante gli eventi ricalchino quasi totalmente l’organizzazione dello scorso anno, ha, comunque, ritenuto necessario convocare il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica stante l’attrattività degli stessi, invitando gli intervenuti a porre in essere tutte le attività necessarie a garantire che i predetti festival si svolgano in una cornice di sicurezza, a tutela dei partecipanti e della comunità.

Con riferimento al FestivaLove 2026 sono stati esaminati i piani di safety e security, nonché le misure che verranno adottate nel corso dell’evento, al fine di assicurare un sereno svolgimento dello stesso.

Successivamente, in sede di Comitato si è discusso dei profili di sicurezza dell’evento Elrow Town festival, che saranno garantiti anche dall’impiego di un congruo numero di steward per la gestione dei controlli in ingresso e, successivamente, nella fase di deflusso, attraverso le vie di esodo appositamente individuate.

Sono state, inoltre, condivise le misure da intraprendere per assicurare la circolazione stradale, attraverso mirati controlli che saranno effettuati dalla Polizia Stradale, coadiuvata dalla Polizia Locale.

Il Sindaco adotterà le ordinanze di competenza, tra cui la limitazione della percentuale alcolica dei drink all’11%, che sarà vietata durante l’ultima ora dello spettacolo, dalle ore 23 alle 24.

Per quanto concerne gli aspetti strutturali, questi sono stati demandati alla valutazione della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che effettuerà un sopralluogo, mentre i profili di ordine pubblico saranno affrontati nel tavolo tecnico, che si riunirà in Questura.

Il Prefetto ha concluso esprimendo il proprio apprezzamento per la cura che le organizzazioni hanno dimostrato nella programmazione e pianificazione degli eventi.