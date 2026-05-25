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Si apre domani la quarta edizione del Torneo di calcio dei Quartieri della città di Sassuolo, organizzato dagli Eagles Virtus Ancora (26 maggio – 19 giugno). Gli otto quartieri partecipanti (Ancora, Braida, Centro, Parco, Pontenuovo, Rometta, San Michele, Quattroponti) si sfideranno sul campo Don Boccedi per conquistare il trofeo, detenuto da Pontenuovo, vincitore della scorsa edizione in finale contro San Michele.

L‘evento culminerà con la finale, in programma venerdì 19 giugno, presso il campo sintetico di San Michele.

In contemporanea al torneo degli adulti, si svolgerà anche l’edizione junior su un campo sintetico a 5 giocatori, riservata ai bambini nati nel 2015 e 2016.

Durante tutte le serate del torneo, che si terranno il martedì e il giovedì, sarà attivo uno stand gastronomico curato dai volontari della parrocchia dell’Ancora, per deliziare i presenti con piatti locali e momenti conviviali.

GIRONE A

25 MAGGIO

ore 20.00 San Michele – Rometta

ore 21.30 Parco – Centro

03 GIUGNO

ore 20.00 Parco – Rometta

ore 21.30 San Michele – Centro

09 GIUGNO

ore 20.00 Rometta – Centro

ore 21.30 Parco – San Michele

GIRONE B

28 MAGGIO

ore 20.00 Ancora – Braida

ore 21.30 Pontenuovo – Quattroponti

04 GIUGNO

ore 20.00 Braida – Pontenuovo

ore 21.30 Ancora – Quattroponti

11 GIUGNO

ore 20.00 Ancora – Pontenuovo

ore 21.30 Braida – Quattroponti