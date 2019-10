Prima l’informazione poi gli strappa il Rolex: indagini dei Carabinieri

Disavventura l’altra mattina per un pensionato 75enne reggiano che sceso dall’autovettura che aveva parcheggiato nelle vicinanze di via Sabotino veniva avvicinato da una sconosciuta che gli chiedeva delle informazioni stradali poi rivelatesi pretestuose.

Quando infatti l’uomo ha alzato il braccio per dare le indicazioni richieste dalla donna quest’ultima, gli strappava il Rolex con cassa in oro che l’uomo indossava al polso per poi darsi alla fuga sebbene l’uomo abbia tentato di bloccarla ponendo resistenza al furto e riuscendo però solo a rimanere in possesso di parte del cinturino.

La ladra quindi riusciva a dileguarsi dopo essere balzata a bordo di un autovettura scura probabilmente condotta da un complice. L’uomo, rimasto illeso, si è quindi presentato ai Carabinieri formalizzando la denuncia. I Carabinieri di Sant’Ilario d’Enza oltre ad avviare immediatamente le ricerche dei malviventi, riusciti a dileguarsi, hanno avviato le indagini finalizzate a identificare i responsabili dell’episodio delittuoso chiamati a rispondere di concorso in furto con strappo.