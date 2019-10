Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, il Comune di Bologna aderisce alla campagna #indifesa

Il Comune di Bologna aderisce anche quest’anno alla campagna di comunicazione #indifesa promossa da Terre des Hommes per dire no alla discriminazione e alla violenza sulle bambine e sulle ragazze, in occasione della prima Giornata Mondiale delle Bambine proclamata dall’ONU per l’11 ottobre.L’intento della giornata è diffondere l’impegno per un mondo in cui nessuna bambina venga abusata, sfruttata, sposata senza il suo consenso e costretta a lasciare la scuola e diventare madre precocemente.