Il vicesindaco metropolitano Fausto Tinti a Bruxelles alla firma del “Patto dei Sindaci per l’Energia e l’Ambiente”

Il vicesindaco della Città metropolitana di Bologna Fausto Tinti ha partecipato questa mattina a Bruxelles alla firma del “Patto dei Sindaci per l’Energia e l’Ambiente”, promossa dall’AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile) insieme ai sindaci della Regione.

“Dobbiamo lavorare – ha detto Tinti nel suo intervento – a un’alleanza che lavori sodo per dare un futuro al nostro pianeta, ponendo in essere entro il 2030 e in alcuni casi anche in modo più urgente quelle azioni che rallentino, contrastino e riducano in modo significativo la perdita di risorse ambientali.

Bologna in questo può avere un ruolo di guida. Qui è stata firmata la Carta di Bologna per l’Ambiente dalle 14 Città metropolitane e da quella esperienza è nato il progetto Agenda Urbana delle Città metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile di cui il nostro sindaco metropolitano Virginio Merola è coordinatore nazionale”.