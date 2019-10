Lunedì a Modena si parlerà di guida autonoma e dei dilemmi per la scienza giuridica

Nell’ambito dei corsi di Informatica giuridica, tenuto dal prof. Thomas Casadei, e di Didattica del diritto e Media education, tenuto dalla prof.ssa Serena Vantin, si stanno tenendo in Unimore interessanti incontri su argomenti di attualità, che toccano questioni centrali del nostro tempo, promossi dall’Officina Informatica DET – Diritto Etica Tecnologie del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (www.crid.unimore.it).

“L’Officina informatica DET – chiarisce il prof. Gianfrancesco Zanetti, Direttore del CRID Unimore – è nata dall’esigenza di approfondire aspetti della realtà contemporanea, a partire dalla consapevolezza che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione caratterizzano la forma sociale nella quale ci troviamo ad operare, divenendo sempre più rilevanti anche per la professione di giuriste e giuristi. Queste, infatti, da un lato, concorrono de iure condito a determinare l’interpretazione delle norme vigenti (il cui contenuto deve essere tecnologicamente possibile); dall’altro lato, definiscono nuove possibilità che, de iure condendo, risulteranno disponibili per la politica del diritto”.

“Questo terzo ciclo di seminari – spiega il prof. Thomas Casadei, titolare del corso di Informatica giuridica e coordinatore presso il CRID dell’Officina informatica del CRID – indaga questioni e problemi relativi alla regolamentazione giuridica di fenomeni quali la tutela della privacy in rete, i dilemmi etici che ineriscono allo sviluppo di autonomous cars, il governo dei dati informatici, l’informatica forense, discorsi d’odio e molestie on-line, mostrando rischi e potenzialità dell’evoluzione tecnologica in rapporto alla scienza giuridica”.

Dopo aver affrontato la disciplina in materia dei dati personali, si prosegue con un secondo incontro in calendario lunedì 14 ottobre alle ore 12.00 nell’Aula G del complesso universitario San Geminiano (via San Geminiano 3) a Modena nel corso del quale si parlerà di “Autonomus driving e dilemmi per la scienza giuridica”, a partire da un recente saggio a cura di Simone Scagliarini riguardante “Smart roads e driverless cars: tra diritto, tecnologie, etica pubblica” pubblicato dall’Editore Giappichelli.

Prenderanno parte alla discussione lo stesso prof. Simone Scagliarini di Unimore e dell’Osservatorio Privacy della Fondazione Marco Biagi ed il prof. Federico Costantini dell’Università di Udine.

Federico Costantini è ricercatore confermato e professore aggregato nel Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine ed è docente di Informatica giuridica e di Teoria generale del diritto. Per lo stesso Ateneo è stato altresì Responsabile della Protezione dei dati. Ha partecipato a diversi gruppi di ricerca a livello nazionale e internazionale; è co-leader del WG1 (Institutional and Regulatory challenges) per la COST Action "WISE ACT" (Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected Transport). Autore di numerose pubblicazioni in materia di Informatica giuridica e Filosofia del diritto, è stato docente nel Master di II livello in “Diritto dell’informatica” nell’Università “Sapienza” di Roma e relatore in convegni nazionali e internazionali. I suoi studi sono attualmente focalizzati sul problema del controllo sociale nella Società dell’informazione.

Simone Scagliarini è professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Coordinatore del tavolo di lavoro “Law and ethics for autonomous driving” del progetto MASA, è membro dell’Osservatorio privacy della Fondazione Marco Biagi nonché componente del Collegio docenti del Dottorato in Lavoro, Sviluppo, Innovazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia. È altresì e componente del Consiglio del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (www.crid.unimore.it).

La partecipazione ai seminari consente agli studenti l’acquisizione di Crediti formativi Universitari (CFU) per altre attività formative.

Prossimi appuntamenti saranno il 15, 22 e 28 ottobre.

Per informazioni: segreteria.crid@unimore.it.