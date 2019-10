Sabato l’uBroker Scandiano ospite del Sandrigo

Terza giornata d’andata, e seconda trasferta consecutiva per l’uBroker Scandiano, che sabato 12 ottobre (ore 20.45, diretta streaming su hockeypista.fisrtv.it) è ospite sul campo del Sandrigo, formazione retrocessa lo scorso anno poi ripescata. I veneti, nelle due precedenti giornate, hanno rimediato due secche sconfitte, ma quella della gara d’esordio a Lodi è sub judice (la decisione è attesa per oggi) in attesa di valutare la posizione del tesserato lodigiano Alex Raffaelli (ex giocatore scandianese).

Per l’uBroker è il primo di una serie di quattro impegni contro compagini tutt’altro che proibitive. “Non fallire” è la parola d’ordine, se si vuole mantenere fede alle ambizioni ufficialmente dichiarate.

“Stiamo lavorando – sono le parole del tecnico rossoblù Roberto Crudeli – per crescere ancora. In questo momento abbiamo degli alti e bassi, nelle prestazioni, che dobbiamo controllare meglio, ma la squadra sta andando sempre meglio, si muove decisamente nella direzione che sto tracciando”. In merito alle insidie rappresentate dal match in terra vicentina, Crudeli teme soprattutto “la nostra discontinuità, anche nella concentrazione. Non siamo ancora arrivati ad acquisire la dovuta naturalezza nei movimenti e negli schemi. Non siamo ancora abbastanza fluidi né nell’azione difensiva che in quella offensiva”.

“Siamo in attività solo da sei settimane – conclude Crudeli – e i giocatori nuovi sono tanti, per cui è naturale non si sia ancora al cento per cento. Ma i ragazzi lo sanno: io pretendo tanto…”.

Questi gli uomini che l’allenatore Crudeli porterà a Sandrigo: Verona, Ballestero Duran, Tataranni, Gelmà Paz, Festa, Coy Grau, Franchi, Busani, Iapichello, Vecchi.

Le partite della terza giornata d’andata. Sabato 12 ottobre: Monza-Viareggio, Bassano-Follonica, Sarzana-Valdagno, Montebello-Lodi, Sandrigo-Scandiano. Domenica 13 ottobre: Trissino-Forte dei Marmi, Correggio-Breganze.

Classifica: Forte dei Marmi 6, Valdagno 6, Trissino 4, Viareggio 4, Lodi 3, Scandiano 3, Breganze 3, Monza 1, Sarzana 1, Montebello 1, Follonica 1, Correggio 0, Bassano 0, Sandrigo 0. I risultati delle partite della prima giornata Sandrigo-Monza e Correggio-Follonica sono sub judice.

Le partite della quarta giornata d’andata. Sabato 19 ottobre: Valdagno-Sandrigo, Breganze-Montebello. Mercoledì 23 ottobre: Lodi-Bassano, Forte dei Marmi-Monza, Scandiano-Correggio, Viareggio-Sarzana, Follonica-Trissino.