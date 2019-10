Arrestati 5 spacciatori in zona a universitaria a Bologna

Nella serata di ieri personale della Squadra Mobile, nell’ambito di una più vasta attività di repressione al fenomeno del degrado e dello spaccio di sostanza stupefacente nella zona universitaria, attività che ha già portato a numerosi arresti, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di 5 cittadini extracomunitari pluripregiudicati (un gambiano, due tunisini e due algerini) responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina, cocaina e marijuana.

Inoltre, l’intervento del personale in borghese, che si è svolto per tutto il pomeriggio e la sera, ha consentito di acquisire le dichiarazioni degli acquirenti comprovanti l’attività delittuosa e di sequestrare agli arrestati circa 30 gr di cocaina, 11 gr di eroina, 30 gr di marjuana suddivisi in diverse dosi e la somma in contanti di 3.225,00 €. Gli arresti sono stati effettuati in via delle Belle Arti, vicolo dè Facchini, via Marsala, via del Borgo e via A. Righi.

Inoltre in data 07 ottobre personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in sostituzione della misura del divieto di dimora a Bologna a carico di un cittadino algerino, già pregiudicato per reati di spaccio, che in data 14.09 era stato rintracciato in via Petroni in violazione al provvedimento del divieto di dimora nonché in possesso di una bicicletta e arnesi atti ad offendere, per cui era stato deferito per i reati di ricettazione ed ex art. 4 l. 110/75.