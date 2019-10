Tecnico per il Design e la Comunicazione per la Ceramica Industriale: in arrivo il corso IFTS Cerform

Tecnico per il Design e la Comunicazione per la Ceramica Industriale: in...

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna anche per il 2019-2020 il corso IFTS ideato da Cerform e cofinanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Rete Politecnica (Operazione Rif. PA 2019-12177/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.1323 del 29/07/2019) per diventare esperti nell’ambito del design e della comunicazione in imprese del settore ceramico e della filiera collegata. Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche di disegno e progettazione industriale.

Il corso di alta formazione ha una durata di 800 ore e permetterà ai partecipanti di apprendere fondamentali conoscenze relative al disegno industriale e alla grafica 2D e 3D applicati all’industria ceramica in chiave di comunicazione visual e design oriented. I partecipanti potranno sperimentare sul campo le competenze apprese grazie a uno stage finale della durata di 350 ore, che verrà svolto in alcune delle primarie imprese del comparto ceramico e delle aziende della filiera dei servizi di comunicazione e marketing, traducendo il percorso formativo in una opportunità professionale. Il corso, gratuito per i partecipanti, partirà l’11 novembre e si svolgerà a Fiorano Modenese nella sede di Cerform.

Possono accedere al corso giovani e adulti residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Possono accedere anche persone non diplomate, previo accertamento e riconoscimento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

Ѐ prevista una selezione iniziale con test scritto e colloquio individuale che andrà a individuare i 22 partecipanti al corso.

Per iscriversi alle selezioni è necessario presentare domanda a Cerform entro il prossimo 28 ottobre per posta elettronica all’indirizzo mail fiorellini.m@cerform.it, per posta ordinaria all’indirizzo Cerform, via della Stazione 41 41042 Fiorano Modenese (MO) o con consegna diretta agli uffici di Cerform (0536/999833). +Il modulo per la domanda di iscrizione, insieme al programma e alle specifiche del corso, è scaricabile sul sito http://www.cerform.it/course/?course_id=26007.