Corso di primo soccorso per la popolazione organizzato da CRI Sassuolo

La CRI di Sassuolo ha organizzato una serie di incontri informativi, gratuiti, rivolti a tutta la cittadinanza. La serata di presentazione corso e prima lezione si terrà presso la sede di Sassuolo, in via XXVIII Settembre 94, martedì 5 novembre alle ore 20.30.

Il corso di Primo soccorso mira a fornire informazioni corrette e precise su “che cosa fare”, “che cosa non fare”e “come fare” per gestire al meglio situazioni impreviste e d’urgenza. Il proposito è di fornire sia informazioni su come chiedere i soccorsi, sia come effettuare corrette manovre di assistenza.

Per informazioni scrivere a: sassuolo@cri.it

Le date delle altre serate saranno comunicate durante il primo corso.