Cielo sereno o poco nuvoloso; foschie al mattino in prossimità dell’asta del Po. Temperature: minime comprese tra 12 gradi sul settore occidentale e 15 gradi sulla fascia costiera; massime in diminuzione, attorno a 21 gradi. Venti: deboli, di direzione variabile. Mare: molto mosso al largo ma con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)