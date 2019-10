Infrastrutture, il sindaco Virginio Merola ha incontrato a Roma il ministro Paola De Micheli

Il sindaco Virginio Merola e l’assessore alle politiche per la mobilità Irene Priolo hanno incontrato a Roma il ministro per le Infrastrutture, Paola De Micheli.

“E’ stato un incontro positivo – ha detto il sindaco – il ministro ha affrontato con noi i principali dossier infrastrutturali di Bologna”.

Durante l’incontro sindaco e assessore sono stati informati che la prima linea del tram rientra tra quelle che saranno finanziate e l’elenco delle opere arriverà entro la settimana sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni. Per quanto riguarda il Passante di Bologna, il ministro ha confermato l’intenzione di convocare al più presto la Conferenza dei servizi.

Infine il sindaco ha parlato con il ministro della questione del rumore aeroportuale trovando la sua disponibilità a incontrare il presidente dell’Aeroporto Marconi e a partecipare al convegno internazionale dedicato al tema che il Comune intende organizzare nei prossimi mesi.