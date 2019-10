Roller, Scandiano sesta in Europa con l’Under 17

I ragazzi del settore giovanile del Roller Scandiano non sbagliano mai l’esame qualità. Nella fattispecie, la formazione Under 17 del tecnico Massimo Barbieri si è fregiata di un brillante sesto posto nell’Eurockey Cup Under 17, la manifestazione europea – svoltasi a Blanes, in Spagna – cui hanno partecipato le due finaliste della categoria nazionale dei singoli paesi di Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra, Germania e Svizzera.

Sedici le formazioni in lizza, e i giovani rossoblù sono risultati la formazione italiana meglio piazzata. Ulteriore motivo di soddisfazione è stato poi il primo posto nella classifica marcatori di Nicolò Busani, autore di 11 gol (così come altri due giocatori del torneo).

Dopo avere passato il turno nella fase a gironi, il Roller di Barbieri è stato sconfitto nel quarto di finale dai vicecampioni di Spagna dell’Alcobendas (4-2), affrontando infine i match che decretavano la classifica finale per quanto riguarda le prime otto posizioni. Busani e compagni hanno dapprima superato il Porto ai rigori (3-3 il punteggio al termine della gara) per poi cedere al forte Sporting Lisbona (4-0) nella finale per il quinto/sesto posto.

“Sono molto orgoglioso – afferma il presidente del Roller Scandiano, Giorgio Germini – di quanto fatto in Spagna dai ragazzi: insieme al tecnico Barbieri hanno svolto un ottimo lavoro”.

Questi i ragazzi portati a Blanes da Massimo Barbieri: Vecchi, Busani, Fontanesi, Barbieri, Iapichello, Ferrarini, Sensi, Zottoli. Un gruppo, questo, che ora – insieme ad altri ragazzi – parteciperà al Campionato Under 19, sponsor Montedil: “Come società – spiega Germini – siamo sempre contenti quando una ditta scandianese, come sponsor, contribuisce a far crescere i nostri ragazzi”.