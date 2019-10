Venerdì a Castelnovo Sotto docufilm nella chiesa della Madonna per “Passi di libertà”

Venerdì a Castelnovo Sotto docufilm nella chiesa della Madonna per “Passi di...

Venerdì 18 ottobre, nella chiesa della Madonna di Castelnovo di Sotto, andrà in scena il secondo e ultimo appuntamento dell’iniziativa “Passi di libertà”. Alle 21 sarà proiettato il docufilm “Con un filo di lana non so quanti giri del mondo farei”, realizzato dalla storyteller Silvia Degani e che riguarda il lavoro domestico. Seguirà un dibattito al quale parteciperanno la regista, alcuni membri dell’associazione Le Rane, esponenti della Libera Università Castelnovese del Sapere Permanente e del Coordinamento Donne dello Spi-Cgil di Reggio.

Intanto continuerà ad essere visitabile, fino al 21 ottobre, la mostra “Passi di libertà”, realizzata dal Coordinamento Donne SPI Cgil di Reggio, insieme al Centro documentazione Donna e ai Coordinamenti Donne SPI di Modena e dell’Emilia Romagna. La mostra è stata organizzata in collaborazione con la Fondazione Argentina Bonetti Altobelli e Cgil Emilia-Romagna, con il patrocinio di Comune, Uimore e Regione Emilia-Romagna.